Masovna tučnjava maloljetnika u Splitu

Ivo Cagalj/PIXSELL, ilustracija

U splitskoj četvrti Trstenik u nedjelju navečer izbila je masovna tučnjava maloljetnika koji su se po dolasku policije razbježali, no 20-ak ih je ipak uhićeno i dovedeno u policiju gdje će biti pozvani i njihovi roditelji, a prema prvim informacijama ozlijeđenih nema.

Kako se navodi u policijskom izvješću, policajci su oko 20,30 sati na igralištu osnovne škole na području Trstenika u Splitu uočili sukob skupine mlađih osoba koji je prekinut dolaskom policije na mjesto događaja.

Dio sudionika tog sukoba se, kada su uočili policajce, razbježao. Policajci su na samom mjestu događaja, ali i u neposrednoj blizini, spriječili pokušaj bijega jedne grupe 20-ak mlađih osoba koje su stavljene pod nadzor policije.

Oni su dovedeni u prostorije policije gdje će biti pozvani i roditelji s obzirom na to da se radi o maloljetnim osobama, rekli su Hini u policiji.

O tom će događaju, kažu, obavijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad te će se provesti kriminalističko istraživanje.