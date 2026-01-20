Izrečena kazna
Majka koja je ispustila dijete u Savu dobila 15 godina zatvora
Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu nepravomoćno je na 15 godina zatvora osudilo 35-godišnjakinju zbog teškog ubojstva trogodišnje kćeri koju je u siječnju prošle godine ispustila u rijeku Savu kod Jankomirskog mosta.
Uz to, sudsko vijeće odredilo joj je mjeru psihijatrijskog liječenja, dok će nakon odsluženja zatvorske kazne biti pod pojačanim nadzorom. Također, okrivljenici je odlukom suda produljen istražni zatvor.
Optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, okrivljenu ženu tereti se da je 15. siječnja ove godine, na štetu svog djeteta rođenog 2021., počinila kazneno djelo teškog ubojstva.
Policija je krajem travnja ove godine izvijestila da je beogradski Interpol obavijestio hrvatsko Ministarstvo unutarnjih poslova da su u Savi kod Beograda pronašli tijelo djeteta koje je 35-godišnja majka ispustila u Savi kod Jankomirskog mosta u Zagrebu u siječnju ove godine, izvijestila je ranije zagrebačka policija.
Beogradski Interpol pronašao je nepoznato tijelo djeteta u ožujku ove godine te je putem međunarodne suradnje, provedenom DNK analizom, utvrđena podudarnost s DNK djeteta kojeg je majka ispustila u Savu u Zagrebu.
Prema pisanju medija, tijelo djeteta je pronađeno na jednom od beogradskih splavova. Mediji su dodali da su tijelo izvukli policajci uz pomoć vatrogasaca te da je ono prevezeno na obdukciju na beogradski Institut za sudsku medicinu.
Za nestalim djetetom tragalo se u više navrata duž cijelog toka rijeke Save u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Spasilačke ekipe, uključujući policiju, vatrogasce i HGSS, pretraživale su tok rijeke pomoću čamaca, dronova i podvodnih skenera.
Zagrebačka policija je dan nakon nestanka izvijestila kako im je 35-godišnja majka dojavila da je s djetetom ušla u Savu u blizini Jankomirskog mosta.
Majka je potom uhićena i osumnjičena za teško ubojstvo bliske osobe za koje je predviđena dugotrajna zatvorska kazna.
Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je ranije da obitelj 35-godišnjakinje nije bila u tretmanu nadležnog područnog ureda niti su bile poduzimane mjere obiteljsko-pravne zaštite.
