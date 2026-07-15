Užas u Njemačkoj: Hrvat na ulici mačetom ubio suprugu

Svjedok koji je vidio napad ispričao je da je muškarac, za kojeg sumnja da je bio pod utjecajem alkohola, ženu napao mačetom i zadao joj ubod u vrat. Opisao je prizor kao stravičan, navodeći da je sve bilo prekriveno krvlju te da je u strahu za vlastiti život pobjegao s mjesta događaja.