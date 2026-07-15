Svjedoci svladali napadača
Užas u Njemačkoj: Hrvat na ulici mačetom ubio suprugu
Hrvat (60) osumnjičen je da je u utorak navečer u Kelkheimu u njemačkoj saveznoj zemlji Hessen usmrtio svoju 58-godišnju suprugu, također hrvatsku državljanku. Osumnjičeni bi tijekom dana trebao biti izveden pred suca koji će odlučiti hoće li mu biti određen istražni zatvor.
Svjedok koji je vidio napad ispričao je da je muškarac, za kojeg sumnja da je bio pod utjecajem alkohola, ženu napao mačetom i zadao joj ubod u vrat. Opisao je prizor kao stravičan, navodeći da je sve bilo prekriveno krvlju te da je u strahu za vlastiti život pobjegao s mjesta događaja.
Dodao je kako je žena nakon napada pobjegla u istom smjeru, a potom se, prema njegovu dojmu, srušila. Kaže da je vidio samo jedan ubod, nakon čega je napad završio.
Kako je priopćilo Državno odvjetništvo u Frankfurtu, supružnici su bili hrvatski državljani i u braku su bili od 1991. godine. Zbog toga što je istraga još u ranoj fazi, tužiteljstvo zasad ne želi otkrivati dodatne informacije o mogućem motivu ni okolnostima tragedije, piše Marijana Dokoza za Fenix magazin.
Svjedoci svladali napadača s mačetom
Prema ranijim navodima policije i državnog odvjetništva, muškarac je u utorak navečer na otvorenom prostoru u blizini tržnice u Kelkheimu usmrtio svoju suprugu. Svjedoci su ga svladali i zadržali do dolaska policije, koja ga je potom uhitila. Prema navodima policije, napadač je pritom lakše ozlijeđen.
Zločin koji se dogodio pred brojnim svjedocima izazvao je veliko zgražanje javnosti. Motiv i okolnosti događaja zasad nisu poznati. Istraga, uključujući osiguranje tragova i ispitivanje svjedoka, intenzivno se nastavlja. Prema dosadašnjim informacijama, zločinu je prethodila svađa.
Policija zasad službeno govori o ubodnom oružju, iako pojedini očevici tvrde da je napadač koristio mačetu.
Jedan od svjedoka izjavio je da se u trenutku napada nalazio svega nekoliko metara od mjesta događaja. Ispričao je kako je nakon što je vidio krvavi napad u panici pobjegao bojeći se za vlastiti život. Prema njegovim riječima, žrtva je pokušala pobjeći, ali je nedugo zatim kolabirala.
Drugi svjedoci navode da je cijeli napad trajao vrlo kratko te da su uspjeli vidjeti tek jedan ubod prije nego što je sve završilo.
Žrtva preminula na mjestu događaja
Prema policijskim informacijama, žena je preminula od zadobivenih ozljeda na samom mjestu napada. Tragedija se dogodila pred brojnim prolaznicima, budući da je riječ o dijelu grada u kojem se nalaze ugostiteljski objekti i gdje je u večernjim satima bilo mnogo ljudi.
Zbog velikog broja osoba koje su svjedočile napadu, na mjesto događaja upućeni su i stručnjaci za psihološku pomoć kako bi pružili podršku potresenim svjedocima.
Osumnjičenog zadržali građani
Neposredno nakon napada, nekoliko građana uspjelo je svladati osumnjičenog u blizini gradskog trga te ga zadržati do dolaska policije. Tijekom uhićenja muškarac je zadobio lakše ozljede.
Tijekom noći, policijski istražitelji proveli su opsežan očevid i izuzeli tragove s mjesta zločina, dok su istodobno razgovarali s brojnim svjedocima kako bi utvrdili sve okolnosti slučaja.
Istraga se nastavlja
Tijekom dana, istražni sudac pri Općinskom sudu u Frankfurtu odlučit će hoće li osumnjičenom biti određen istražni zatvor.
Za sada, motiv napada i okolnosti koje su dovele do tragedije još nisu službeno razjašnjeni. Policija i državno odvjetništvo nastavljaju intenzivnu istragu kako bi rasvijetlili sve pojedinosti ovog slučaja.
U međuvremenu, na mjestu zločina u središtu Kelkheima građani ostavljaju cvijeće i pale svijeće u znak sjećanja na preminulu ženu.
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