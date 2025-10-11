Lakše ozlijeđeni
Nakon utakmice Splita i Partizana napadnuti srbijanski državljani
Nakon košarkaške utakmice između Splita i Partizana skupina mlađih osoba napala je u blizini sportske dvorane na Gripama trojicu srbijanskih državljanina od kojih su dvojica završila u bolnici s lakšim ozljedama, doznaje se u policiji.
"Te osobe nisu bile najavljene policiji kao službene osobe ili navijači gostujućeg kluba iz Beograda, tako da su izbjegli nadzor i osiguranje policije", rekao je Hini glasnogovornik splitsko-dalmatinske policije Tino Milat.
Policija, dodao je, kriminalistički istražuje taj izgred koji se dogodio nakon utakmice na kojoj su bili srbijanski državljani.
Ozlijeđeni su prevezeni u splitski KBC radi medicinske obrade.
Riječ je o osobama u tridesetim godinama koje su zadobile površinske ozlijede glave, doznaje se u splitskom KBC-u.
