Oglas

u sisku

Prijetila maloljetnicima pa pucala iz plinskog pištolja u zrak: Policija joj u kući pronašla i 139 komada streljiva

author
N1 Info
|
23. stu. 2025. 17:19
PXL_141018_22329688 (3)
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Sisačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjom ženom zbog kaznenog djela prijetnje.

Oglas

Nju se sumnjiči da je u petak, 21. studenog oko 13.45 sati, u Sisku u Ulici Stjepana Rožankovića, izrekla riječi prijetnje prema troje maloljetnika nakon čega je otišla u kuću i vratila se s plinskim pištoljem, kojim je u zrak ispalila više hitaca.

U sklopu kriminalističkog istraživanja temeljem naloga suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje 53-godišnjakinja koristi. Pronađen je i od nje je oduzet prijavljen plinski pištolj i 29 komada streljiva, dok je pretragom pronađeno i od 81-godišnjeg ukućana oduzeto dva plinska pištolja, jedan onesposobljeni pištolj i 139 komada streljiva te u tom slučaju još traje kriminalističko istraživanje.

Osumnjičena je zbog kaznenog djela Prijetnja uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Teme
prijetnja sisak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ