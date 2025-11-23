Prijetila maloljetnicima pa pucala iz plinskog pištolja u zrak: Policija joj u kući pronašla i 139 komada streljiva

Nju se sumnjiči da je u petak, 21. studenog oko 13.45 sati, u Sisku u Ulici Stjepana Rožankovića, izrekla riječi prijetnje prema troje maloljetnika nakon čega je otišla u kuću i vratila se s plinskim pištoljem, kojim je u zrak ispalila više hitaca.



U sklopu kriminalističkog istraživanja temeljem naloga suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje 53-godišnjakinja koristi. Pronađen je i od nje je oduzet prijavljen plinski pištolj i 29 komada streljiva, dok je pretragom pronađeno i od 81-godišnjeg ukućana oduzeto dva plinska pištolja, jedan onesposobljeni pištolj i 139 komada streljiva te u tom slučaju još traje kriminalističko istraživanje.

