drama u avionu
Napastovao 15-godišnjakinju na letu za Zagreb? Pozvala stjuardesu, pokazala joj zaslon mobitela
Prava drama odvijala se prije nekoliko dana na međunarodnom letu prema Zagrebu, nakon što je 15-godišnja djevojka, koja je putovala sama, stjuardesi otkrila da se boji putnika koji je sjedio pokraj nje.
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Djevojka je u jednom trenutku pozvala članicu kabinskog osoblja i zamolila je da pogleda njezin mobitel. Na zaslonu je bila poruka: "Mene je jako strah ovoga čovjeka, možete li mi nekako pomoći?", piše Marin Dešković za Jutarnji list.
Stjuardesa se, kako bi izbjegla izazvati sumnju kod muškarca, pretvarala da se ništa ne događa i djevojci rekla da će joj pokazati gdje se nalazi toalet te ju je odvela prema pilotskoj kabini.
Prema navodima djevojke, muškarac koji je sjedio pokraj nje počeo ju je neprimjereno dodirivati u intimnom području, pritom se pretvarajući da joj pomaže vezati sigurnosni pojas.
Posada je odmah reagirala. Iz pilotske kabine kontaktiran je kontrolni toranj Zračne luke Franjo Tuđman, a o slučaju su obavijestili zagrebačku policiju.
Po slijetanju u Zagreb policija je muškarca dočekala na izlasku iz zrakoplova. Uslijedilo je kriminalističko istraživanje, nakon čega je osumnjičeni priveden kriminalističkoj policiji, a potom i Općinskom državnom odvjetništvu te izveden pred sud. Završio je u istražnom zatvoru u Remetincu.
Tijekom ispitivanja odbacio je optužbe za bludne radnje. Tvrdio je da djevojku uopće nije neprimjereno dodirivao, već da joj je samo pomogao dodavanjem sigurnosnog pojasa kako bi se mogla vezati.
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