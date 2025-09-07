STRAVA U OPATIJI
Pijan u obiteljskoj kući pretukao muškarca do smrti
Primorsko-goranska policija osumnjičila je 38-godišnjaka da je u noći na subotu, u kući na području Opatije, izudarao 56-godišnjaka, a posljedica je bila smrt pretučenog muškarca.
Kriminalističkim istraživanjem dosad je utvrđeno da se osumnjičeni u noći s petka na subotu pod utjecajem alkohola verbalno i fizički sukobio s 56-godišnjim hrvatskim državljaninom u obiteljskoj kući na širem području Opatije.
Zadao mu je više udaraca u tijelo, zbog kojih je došlo do smrtnog ishoda, izvijestila je u nedjelju policija.
Policijski službenici su na mjesto događaja stigli u subotu oko 5,45 sati te su zatekli djelatnike Hitne medicinske pomoći koji su utvrdili da 56-godišnjak ne daje znakove života. Tijelo pokojnika prevezeno je na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
Osumnjičeni 38-godišnjak uhićen je i priveden na kriminalističko istraživanje te je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku.
Kriminalističko istraživanje se nastavlja, navodi PU primorsko-goranska.
