Podignuta optužnica protiv SDP-ovke Antolić Vupore zbog prevare teške više od 100.000 eura

Optužnicom se prvookrivljena 57-godišnjakinja tereti da je kao privremena ravnateljica ustanove u vremenu od 27. studenog 2015. do 31. listopada 2016., u mjestima u Varaždinskoj županiji, u cilju stjecanja državne potpore velikih razmjera za ustanovu, neistinito predočivši da traži namjenska kreditna sredstva za dogradnju zgrade u vlasništvu ustanove, iako je ista bila u njezinom vlasništvu, ostvarila kreditna sredstva u iznosu od 99.000 eura sa subvencioniranom kamatom u iznosu od 13.755 eura, koja potom nije koristila u svrhu dogradnje, već za druge potrebe ustanove i za osobnu korist, navodi se u optužnici