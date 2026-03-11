USKOK pokrenuo istragu protiv carinika koji je uzeo 5000 eura mita

Tužiteljstvo sumnja da je carinski službenik Carinske uprave Ministarstva financija u postupku poreznog nadzora utvrdio nezakonitosti u poslovanju tvrtke te potom od odgovorne osobe te tvrtke zatražio 5000 eura mita kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu i kako bi mu izdao prekršajni nalog s najmanjom propisanom novčanom kaznom.