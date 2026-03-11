Oglas

USKOK pokrenuo istragu protiv carinika koji je uzeo 5000 eura mita

Hina
11. ožu. 2026. 17:52
Ivica Galovic / PIXSELL / Ilustracija

Uskok je, na temelju Pnuskokove kaznene prijave, pokrenuo istragu protiv 58-godišnjeg carinika koji je od odgovorene osobe jedne tvrtke zatražio 5000 eura mita kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu.

Tužiteljstvo sumnja da je carinski službenik Carinske uprave Ministarstva financija u postupku poreznog nadzora utvrdio nezakonitosti u poslovanju tvrtke te potom od odgovorne osobe te tvrtke zatražio 5000 eura mita kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu i kako bi mu izdao prekršajni nalog s najmanjom propisanom novčanom kaznom.

Nakon što mu je odgovorna osoba tvrtke predala mito, carinik je provedeni porezni nadzor okončano izdavanjem prekršajnog naloga s novčanom kaznom izrečenom u najmanjem propisanom iznosu.

Uskok dodaje da će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika.

