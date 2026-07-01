POČINITELJ NEPOZNAT
Policija i Carina u akciji: Zaustavljena pošiljka s 400 kilograma testosterona, steroida i anastrozola
Zagrebačka policija zaustavila je u utorak navečer, u suradnji s Ravnateljstvom policije i Carinskom upravom, distribuciju sumnjive pošiljke u kojoj se nalazilo 400 kilograma testosterona, steroida i anastrozola, zabranjenih tvari u sportu, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
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Policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje protiv u ovom trenutku nepoznatog počinitelja ili više njih zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenih u sportu.
Sumnjaju da je počinitelj nabavljao veće količine anabolika radi daljnje preprodaje krajnjim kupcima konzumentima.
U policiji kažu da su se operativnim radom i pretragom poštanske pošiljke, koja se nalazila u prostoru trgovačkog društva na Peščenici, potvrdile sumnje da dokumentacija pošiljke ne odgovara sadržaju.
Kaznena prijava
Pritom je pronađeno 332 kilograma testosterona, 66 kilograma steroida, dva kilograma anastrazola i 26.872 komada testosterona u ampulama.
Policija ističe da se oduzete tvari nalaze na listi tvari zabranjenih u sportu Ministarstva zdravstva te da je kaznena prijava dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, kao i da se nastavlja kriminalističko istraživanje.
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