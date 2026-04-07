Predsjednik povijesne postrojbe Kostelska pištola - Keglevićeva straža Kostel Milan Flegar izjavio je za Hinu kako su za pucanje na javnim manifestacijama propisane procedure, uključujući prijave pucanja, dozvole i odobrenja nadležnih tijela. Prijavljuje se broj sudionika, količina baruta koja će se utrošiti, a po novome prilaže se i OIB sudionika i registracija pištolja, rekao je.