Policija objavila detalje nesreće u kojoj je poginuo vozač kod Knina

Vozač se automobilom šibenskih oznaka kretao iz smjera Kistanja prema Kninu te po izlasku iz lijevog preglednog zavoja i dolaskom do raskrižja s državnom cestom D1, nije zaustavio svoje vozilo, već je nastavio kretanje prema naprijed. Uslijed toga je prednjim dijelom vozila udario u rubni kamen, a potom i u kameno-zemljani usjek, utvrdila je očevidom šibensko-kninska policija.