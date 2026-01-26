nije zaustavio vozilo
Policija objavila detalje nesreće u kojoj je poginuo vozač kod Knina
Prometna nesreća u kojoj je u nedjelju popodne kod Knina poginuo 30-godišnji vozač dogodila se jer dolaskom do raskrižja nije zaustavio vozilo zbog čega je udario u rubni kamen, a potom i u kameno-zemljani usjek.
Oglas
Vozač se automobilom šibenskih oznaka kretao iz smjera Kistanja prema Kninu te po izlasku iz lijevog preglednog zavoja i dolaskom do raskrižja s državnom cestom D1, nije zaustavio svoje vozilo, već je nastavio kretanje prema naprijed. Uslijed toga je prednjim dijelom vozila udario u rubni kamen, a potom i u kameno-zemljani usjek, utvrdila je očevidom šibensko-kninska policija.
Nesreća se dogodila u nedjelju oko 15,20 sati na križanju državnih cesta D1 i D59.
Tridesetogodišnjak je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu te je tijelo, nakon pregleda mrtvozornika, prevezeno na patologiju radi provođenja obdukcije.
O svim okolnostima prometne nesreće izviješteno je nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas