nije zaustavio vozilo

Policija objavila detalje nesreće u kojoj je poginuo vozač kod Knina

author
Hina
|
26. sij. 2026. 11:26
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Prometna nesreća u kojoj je u nedjelju popodne kod Knina poginuo 30-godišnji vozač dogodila se jer dolaskom do raskrižja nije zaustavio vozilo zbog čega je udario u rubni kamen, a potom i u kameno-zemljani usjek.

Vozač se automobilom šibenskih oznaka kretao iz smjera Kistanja prema Kninu te po izlasku iz lijevog preglednog zavoja i dolaskom do raskrižja s državnom cestom D1, nije zaustavio svoje vozilo, već je nastavio kretanje prema naprijed. Uslijed toga je prednjim dijelom vozila udario u rubni kamen, a potom i u kameno-zemljani usjek, utvrdila je očevidom šibensko-kninska policija.

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 15,20 sati na križanju državnih cesta D1 i D59.

Tridesetogodišnjak je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu te je tijelo, nakon pregleda mrtvozornika, prevezeno na patologiju radi provođenja obdukcije.

O svim okolnostima prometne nesreće izviješteno je nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku.

Teme
Knin policija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

