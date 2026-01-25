TRAJE OČEVID
Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Poginuo muškarac
Od 15:50 promet se na tom dijelu ceste odvija uz privremenu regulaciju zbog provođenja očevida.
U nedjelju oko 15:20 na križanju državnih cesta D1 i D59 kod mjesta Pađene dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba.
Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe. Prema zasad dostupnim informacijama, u nesreći je sudjelovalo jedno vozilo.
O prometnoj nesreći obaviješten je zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku, a policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
