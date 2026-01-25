Oglas

TRAJE OČEVID

Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Poginuo muškarac

author
N1 Info
|
25. sij. 2026. 16:51
1745588787967.jpg
PU splitsko-dalmatinska

Od 15:50 promet se na tom dijelu ceste odvija uz privremenu regulaciju zbog provođenja očevida.

Oglas

U nedjelju oko 15:20 na križanju državnih cesta D1 i D59 kod mjesta Pađene dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba.

Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe. Prema zasad dostupnim informacijama, u nesreći je sudjelovalo jedno vozilo.

Od 15:50 promet se na tom dijelu ceste odvija uz privremenu regulaciju zbog provođenja očevida, piše Dnevnik.hr.

O prometnoj nesreći obaviješten je zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku, a policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Teme
dalmacija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ