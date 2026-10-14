Policija: Uoči dolaska Ajaxa u Split privedeno 6 Hrvata, dvojica Nizozemaca lakše ozlijeđena
Splitska policija izvijestila je u srijedu da je privela šest hrvatskih državljana zbog fizičkih napada na dva državljana Nizozemske koji su lakše ozlijeđeni.
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Policijska uprava splitsko-dalmatinska demantira medijske navode o sukobu većeg broja pripadnika navijačkih skupina u Splitu u srijedu tijekom dana.
"Takav događaj nismo zabilježili. Obavili smo i provjere vezane uz navode o prijemu većeg broja nizozemskih državljana u hitni prijem KBC-a Split, kojima nije utvrđeno navedeno", navode.
Tijekom utorka, javlja dalje policija, privedeno je 6 hrvatskih državljana zbog fizičkih napada u dva odvojena slučaja na 2 državljana Nizozemske koji su zadobili lakše tjelesne ozljede (ogrebotine), te su nakon ukazane pomoći pušteni.
Provode se kriminalistička istraživanja događaja.
Još je, nevezano za navedeno, privedeno 10 hrvatskih državljana koji su posjedovali nedozvoljene predmete.
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