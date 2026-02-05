velika gorica
Razbojnici se taksijem dovezli do Pošte pa ukrali - 800 eura
Zagrebački policajci razriješili su razbojništvo u poslovnici pošte u Velikoj Gorici
"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva u poslovnici pošte.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni zajedno s dva nepoznata počinitelja, 23. siječnja 2026. oko 13 sati, s unaprijed stvorenom namjerom da oduzmu tuđu pokretnu stvar s ciljem da ju protupravno prisvoje, taxi vozilom zagrebačkih registarskih oznaka, koje je osumnjičeni uzeo u najam, došao na adresu poštanskog ureda u Donjoj Lomnici u Stepanskoj ulica, gdje je osumnjičeni kao vozač vozila, više puta prošao ulicom pored poštanskog ureda, kako bi se uvjerio da je poštanski ured prazan.
Tada je vozilo zaustavio na cesti ispred ulaza u dvorište poštanskog ureda, a da bi iz vozila izašla dva nepoznata maskirana počinitelja, od kojih je jedan nosio pištolj, nakon čega su ušli u dvorište poštanskog ureda, što je primijetila zaposlenica koja je pobjegla iz poštanskog ureda na bočni ulaz dok su oni ušli u unutrašnjost poštanskog ureda.
Ulaskom u prostor iz ladice blagajne uzeli su novčani iznos od oko 800 eura, a nakon toga, izašli, ušli u vozilo te pobjegli. Materijalna šteta iznosi 800 eura.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku", stoji u priopćenju policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
