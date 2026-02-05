Razbojnici se taksijem dovezli do Pošte pa ukrali - 800 eura

Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni zajedno s dva nepoznata počinitelja, 23. siječnja 2026. oko 13 sati, s unaprijed stvorenom namjerom da oduzmu tuđu pokretnu stvar s ciljem da ju protupravno prisvoje, taxi vozilom zagrebačkih registarskih oznaka, koje je osumnjičeni uzeo u najam, došao na adresu poštanskog ureda u Donjoj Lomnici u Stepanskoj ulica, gdje je osumnjičeni kao vozač vozila, više puta prošao ulicom pored poštanskog ureda, kako bi se uvjerio da je poštanski ured prazan.