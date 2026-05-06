ZLOČIN U PLEŠKOVCU

Sjekirom ubio majku i očuha, teško ozlijedio polubrata. Osuđen je na 50 godina zatvora

06. svi. 2026. 16:57
08.07.2025., Varazdin - Na ZDO Varazdin doveden E.R. kojeg se sumnjici za ubojstvo majke u Pleskovcu. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Na Županijskom sudu u Varaždinu donesena je prvostupanjska presuda Emanuelu Repu iz Pleškovca, koji je osuđen na jedinstvenu kaznu od 50 godina zatvora zbog teškog ubojstva majke i očuha te pokušaja teškog ubojstva polubrata.

Kako piše emedjimurje, zbog teškog ubojstva majke Danijele Janušić dobio je 21 godinu zatvora, zbog teškog ubojstva očuha Dragutina Janušića 20 godina te zbog pokušaja teškog ubojstva polubrata Benjamina Janušića 15 godina.

To je pretvoreno u jedinstvenu kaznu od maksimalnih 50 godina zatvora.

Presudu je izrekao predsjednik peteročlanog sudskog vijeća Dejan Repić. Rep ima mogućnost žalbe na ovu prvostupanjsku i zasad još nepravomoćnu presudu.

