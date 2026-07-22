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Smrt putnika

Stariji čovjek umro na trajektu Jadrolinije

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N1info
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22. srp. 2026. 14:21
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22.04.2026.,Split-Motivi Splita s trajekta u kasno poslijpodne. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ilustracija: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na trajektu koji je jutros plovio na liniji Stari Grad – Split preminuo je putnik starije životne dobi, zbog čega je došlo do kašnjenja u isplovljavanju.

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Na trajektu "Zadar", koji je prema današnjem redu plovidbe trebao isploviti iz Staroga Grada prema Splitu u 7.45 sati, preminuo je putnik starije životne dobi, priopćila je Jadrolinija.

Iz kompanije navode da je putniku odmah pružena prva pomoć te da je pokušaj reanimacije proveden, no unatoč svim poduzetim mjerama nije mu bilo pomoći, piše Dalmatinski portal.

Zbog ovog izvanrednog događaja trajekt nije isplovio prema predviđenom rasporedu. Nakon što su nadležne hitne službe završile svoje postupanje, trajekt je nastavio plovidbu prema Splitu.

Iz Jadrolinije su obitelji preminulog izrazili iskrenu sućut.

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Teme
jadrolinija smrt na trajektu trajekt trajekt jadrolinije

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