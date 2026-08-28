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ZAVRŠIO IZA REŠETAKA

Talijan u Rovinju snimao ručnim satom golu djecu u turističkom objektu

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Hina
|
28. kol. 2026. 13:59
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sat
PU istarska

Istarska policija kazneno je prijavila 53-godišnjeg talijanskog državljanina zbog sumnje da je ručnim satom s integriranom kamerom snimao na bazenu nagu djecu te ga je predala u pritvorsku jedinicu.

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Sumnjivo ponašanje muškarca uočio je u srijedu poslijepodne u jednom turističkom objektu na području Rovinja zaštitar u kampu.

Slučaj je odmah prijavljen policiji čiji su službenici u pretrazi tehničke opreme koju talijanski državljanin koristi pronašli inkriminirajući materijal

Muškarac je nakon kriminalističkog istraživanja predan u četvrtak popodne u pritvor uz kaznenu prijavu zbog iskorištavanja djece za pornografiju.

Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja, navela je istarska policija koja apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži.

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