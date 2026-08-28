Most zbog Mladićevog pokopa od Vlade traži "najoštriju diplomatsku reakciju"

"Moramo imati hrabrosti postaviti neugodno pitanje i sebi: kako smo dopustili da čovjek koji je zapovijedao snagama JNA u Hrvatskoj, čije je ime neraskidivo vezano uz rat koji je iza sebe ostavio razorena hrvatska mjesta, mrtve civile i protjerane ljude, umre a da za Škabrnju nikada nije odgovarao?“, navode.