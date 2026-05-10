kod odmorišta Krka

Teška nesreća na A1, prekinut promet: Nastala kolona, dvije osobe ozlijeđene

N1 Info , Hina
10. svi. 2026. 12:36
Skradin
Promet na autocesti A1 trenutno je u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće koja se dogodila kod odmorišta Krka u kojoj su dvije osobe ozlijeđene, a se stvorila se i dvokilometarska kolona.

Na toj dionici stvorila se kolona duga oko tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju i isključuju na čvoru Skradin, obilazno preko državnih cesta DC56 i DC33, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba.

Dojavu o sudaru dva vozila šibenska policija primila je nešto iza 11 sati.

"Ozlijeđene su dvije osobe, jedna je prevezena u šibensku bolnicu, a druga hitnom helikopterskom službom u Split", izvijestili su iz Policijske uprave šibensko- kninske iz koje kažu i da im težina ozljeda nastradalih osoba još nije poznata.

Očevid je u tijeku.

Vozačima iz policije savjetuju dodatan oprez i praćenje aktualnih prometnih informacija zbog mogućih dodatnih zastoja i gužvi.

