kod odmorišta Krka
Teška nesreća na A1, prekinut promet: Nastala kolona, dvije osobe ozlijeđene
Promet na autocesti A1 trenutno je u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće koja se dogodila kod odmorišta Krka u kojoj su dvije osobe ozlijeđene, a se stvorila se i dvokilometarska kolona.
Na toj dionici stvorila se kolona duga oko tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju i isključuju na čvoru Skradin, obilazno preko državnih cesta DC56 i DC33, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba.
Dojavu o sudaru dva vozila šibenska policija primila je nešto iza 11 sati.
"Ozlijeđene su dvije osobe, jedna je prevezena u šibensku bolnicu, a druga hitnom helikopterskom službom u Split", izvijestili su iz Policijske uprave šibensko- kninske iz koje kažu i da im težina ozljeda nastradalih osoba još nije poznata.
Očevid je u tijeku.
Vozačima iz policije savjetuju dodatan oprez i praćenje aktualnih prometnih informacija zbog mogućih dodatnih zastoja i gužvi.
