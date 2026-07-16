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dvije osobe u bolnici

Teška nesreća kod Obrovca: Dvije osobe poginule

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N1 Info
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16. srp. 2026. 07:49
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Jučer oko 19 sati na državnoj cesti DC-54, na području Obrovca, kod križanja u blizini bivše tvornice glinice, dogodila se prometna nesreća u kojoj su smrtno stradale dvije osobe, izvijestila je policija.

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Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe.

Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovala su dva osobna automobila. Od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći dvije osobe su smrtno stradale dok su druge dvije osobe vozilom Hitne medicinske pomoći prevezene u Opću bolnicu Zadar radi pružana liječničke pomoći.

Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, navedena dionica državne ceste DC-54 zatvorena je za sav promet.

Promet se odvija alternativnim pravcima, zaobilazno kroz Obrovac.

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Teme
obrovac policija prometna nesreća

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