Izvijestila policija

Tragedija kod Vinkovaca: U naletu vlaka poginuo Nepalac

author
Hina
|
25. stu. 2025. 12:06
27.02.2025., Zeljeznicki kolodvor Sesvete, Sesvete, Zagreb - Zeljeznicki kolodvor Sesvete. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

U naletu vlaka na željezničko-cestovnom prijelazu u Ivankovu nedaleko Vinkovaca u ponedjeljak navečer smrtno je stradao 38-godišnji državljanin Nepala, izvijestila je u utorak vukovarsko-srijemska policija.

Nepalac, stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj, u 19.57 sati neoprezno je prelazio željezničko-cestovni prijelaz koji je označen željezničkom oznakom upozorenja zabrane prelaska preko željezničke pruge, uslijed čega je došlo do udara putničkog vlaka, koji je prometovao na relaciji Zagreb-Vukovar, navode iz policije.

U naletu vlaka 38-godišnjak je smrtno stradao. Na mjesto nesreće izašlo je i istražno povjerenstvo Hrvatskih željeznica.

Nakon provedenog očevida, promet vlakova je na oba kolosijeka otvoren od 23 sata.

Teme
Vinkovci nalet vlaka policija

