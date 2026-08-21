UŽAS KOD DUBROVNIKA
Tragedija u Slanom: Ukrao pištolj zaštitaru pa počinio samoubojstvo
Dubrovačka policija izvijestila je da je u četvrtak poslijepodne u mjestu Slano u Dubrovačkom primorju u kombiju pronašla mrtvog 31-godišnjaka, za kojeg je utvrđeno da je prethodno ukrao oružje zaštitaru i počinio samoubojstvo.
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Krađu oružja policiji je prijavio zaštitar u banci u dubrovačkom naselju Nova Mokošica, istaknuvši da mu je nepoznati muškarac tijekom kraćeg razgovora iz futrole izvukao službeno vatreno oružje.
U dojavi je naveo da je muškarac potom pobjegao i ušao u parkirani kombi kojim je naglo krenuo, pri čemu je udario u parkirano vozilo i oštetio ga te bez zaustavljanja nastavio vožnju prema izlazu iz naselja.
Policija je potom na intervenciju uputila sve raspoložive snage, a jedna od policijskih ophodnji vrlo je brzo kod naselja Trsteno zamijetila kombi u vožnji Jadranskom magistralom u smjeru Splita, nakon čega su krenuli za njim.
"Tijekom vožnje iz kombi vozila se čuo pucanj iz vatrenog oružja, ali je vozilo nastavilo kretanje da bi se zaustavilo na proširenju uz cestu u mjestu Slano. Pregledom vozila na mjestu vozača uočeno je beživotno tijelo muške osobe", navode iz dubrovačke policije.
Očevidom je utvrđeno da je riječ o 31-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine koji je imao privremeni boravak u Hrvatskoj i koji je počinio samoubojstvo oružjem koje je prethodno otuđio od zaštitara.
"Tijelo preminulog vozača je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se obaviti obdukcija", ističu iz dubrovačke policije.
Za vrijeme očevida kojim je rukovodilo Županijsko državno odvjetništvo promet na tom dijelu ceste odvijao se naizmjenično jednim prometnim trakom, uz regulaciju policijskih službenika.
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