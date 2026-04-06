Tragedija u Zagrebu: Izbio požar kuće u izgradnji, policija pronašla tijelo muškarca

N1 Info
06. tra. 2026. 09:02
Sinoć je na Peščenici izbio požar kuće u izgradnji, a policija javlja da je pronađeno tijelo nepoznatog muškarca.

Jučer 5. travnja oko 23.40 sati na Peščenici u Kuševačkoj ulici, iz zasad neutvrđenog razloga izbio je požar kuće u izgradnji te su policijski su službenici pronašli leš zasad nepoznatog muškarca, javlja PU zagrebačka.

Požar su ugasili vatrogasci dok obavljenim očevidom nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na činjenicu da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

