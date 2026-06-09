u Donjem Koncovčaku
Tragediju u Međimurju: Prignječio ga traktor, od ozljeda preminuo na mjestu događaja
Hina
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09. lip. 2026. 14:34
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U šumi u Donjem Koncovčaku u Međimurskoj županiji u utorak ujutro poginuo je 78-godišnjak kada ga je pri pokušaju skoka s traktora vozilo prignječilo, priopćila je policija.
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Muškarac je prevozio drva traktorom, s pridodanom prikolicom, te ga na nizbrdici nije mogao zaustaviti. Pokušao je skočiti, no pao je tako da ga je traktor prignječio.
Muškarac je od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja preminuo, a očevid je u tijeku.
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