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u Donjem Koncovčaku

Tragediju u Međimurju: Prignječio ga traktor, od ozljeda preminuo na mjestu događaja

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Hina
|
09. lip. 2026. 14:34
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traktor
Ilustracija | Morgue File

U šumi u Donjem Koncovčaku u Međimurskoj županiji u utorak ujutro poginuo je 78-godišnjak kada ga je pri pokušaju skoka s traktora vozilo prignječilo, priopćila je policija.

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Muškarac je prevozio drva traktorom, s pridodanom prikolicom, te ga na nizbrdici nije mogao zaustaviti. Pokušao je skočiti, no pao je tako da ga je traktor prignječio.

Muškarac je od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja preminuo, a očevid je u tijeku.

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Teme
međimurje nesreća s traktorom traktor

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