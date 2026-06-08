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U Vugrišincu

Traktorist klizeći udarao u stabla, s teškim ozljedama prevezen helikopterom u Zagreb

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Hina
|
08. lip. 2026. 11:03
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Helikopter
Hrvoje Jelavic / PIXSELL / Ilustracija

U Vugrišincu u Međimurskoj županiji 66-godišnji traktorist teško je ozlijeđen kad je skrenuo s državne ceste u šumu, klizeći udarao u stabla i pao s traktora, izvijestili su u ponedjeljak iz međimurske policije te dodali da je ozlijeđeni helikopterom prevezen u bolnicu u Zagrebu.

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Kako se navodi, muškarac je u subotu vozio neregistrirani i neosigurani traktor prije stjecanja prava na upravljanje vozilom. U blagom zavoju sišao je s kolnika na travnatu površinu, nakon čega je vozilo počelo kliziti niz cestovnu kosinu. Prilikom nekontroliranog kretanja udario je u stabla, a zaustavio se oko 25 metara ispod razine ceste. Vozač je tijekom nesreće ispao iz vozila i pao na tlo.

Nakon pružene prve pomoći, prevezen je do nogometnog igrališta u Lopatincu, odakle je helikopterom Hitne medicinske službe prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu na daljnje liječenje.

Na intervenciji su, uz hitne službe, sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te članovi DVD-ova Lopatinec, Zasadbreg i Brezje.

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Teme
vugrišinec helikopterska hitna pomoć prometna nesreća traktor traktorist

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