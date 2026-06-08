Traktorist klizeći udarao u stabla, s teškim ozljedama prevezen helikopterom u Zagreb

Kako se navodi, muškarac je u subotu vozio neregistrirani i neosigurani traktor prije stjecanja prava na upravljanje vozilom. U blagom zavoju sišao je s kolnika na travnatu površinu, nakon čega je vozilo počelo kliziti niz cestovnu kosinu. Prilikom nekontroliranog kretanja udario je u stabla, a zaustavio se oko 25 metara ispod razine ceste. Vozač je tijekom nesreće ispao iz vozila i pao na tlo.