Oglas

SELNICA PODRAVSKA

Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo dječaka koji je nestao na Dravi

author
N1 Info
|
20. lip. 2026. 17:16
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_180823_102346249
Damir Spehar/PIXSELL / Damir Spehar/PIXSELL

Tijelo osmogodišnjeg dječaka pronađeno je dva kilometra nizvodno od mjesta nestanka, priopćila je PU Koprivničko-križevačka

Oglas

Za nestalim dječakom tragalo se od 17. lipnja, kad je policija zaprimila dojavu da je u Selnici Podravskoj na rijeci Dravi nestalo dijete.

"Danas, 20. lipnja, u popodnevnim satima u rijeci Dravi, oko dva kilometra nizvodno od mjesta nestanka pronađeno je tijelo djeteta", priopćila je policija.

Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu provode se očevidne radnje.

Pročitajte još

Teme
drava nestanak nestanak djece nestanak dječaka selnica podravska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ