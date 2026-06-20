SELNICA PODRAVSKA
Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo dječaka koji je nestao na Dravi
N1 Info
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20. lip. 2026. 17:16
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Tijelo osmogodišnjeg dječaka pronađeno je dva kilometra nizvodno od mjesta nestanka, priopćila je PU Koprivničko-križevačka
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Za nestalim dječakom tragalo se od 17. lipnja, kad je policija zaprimila dojavu da je u Selnici Podravskoj na rijeci Dravi nestalo dijete.
"Danas, 20. lipnja, u popodnevnim satima u rijeci Dravi, oko dva kilometra nizvodno od mjesta nestanka pronađeno je tijelo djeteta", priopćila je policija.
Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu provode se očevidne radnje.
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