PRESTRAŠENI SU
Drama u Drnišu, 116 građana prijavilo susjeda: "Prijetio nam je smrću. Ima pištolj, mačetu, nož..."
Čak 116 građana Drniša potpisalo je zajedničku prijavu koju su uputili policiji, državnom odvjetništvu i Hrvatskom zavodu za socijalni rad, tražeći hitnu reakciju zbog, kako tvrde, višegodišnjih prijetnji, uznemiravanja i nasilnog ponašanja jednog sugrađanina.
Građani su se obratili Policijskoj upravi šibensko-kninskoj, Policijskoj postaji Drniš, Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku te drniškom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Prijavu su dostavili i redakciji Radija Drniš, a o svemu su obavijestili i Ured gradonačelnika.
U njoj navode da su već godinama izloženi uznemiravanju, koje se, prema njihovim tvrdnjama, posljednjih mjeseci intenziviralo. Opisuju gotovo svakodnevno vikanje i stvaranje buke, ali i niz ozbiljnijih incidenata zbog kojih strahuju za vlastitu sigurnost i sigurnost djece.
Među događajima koje navode su prijetnje smrću susjedima i vlasnici obližnjeg obrta, prijetnje nožem i mačetom, kao i fizički napad na jednu stanarku. Tvrde i da je bilo uništavanja imovine, agresivnih ispada na javnim mjestima te incidenta koji je zamalo izazvao požar u zgradi.
"Prijetnje smrću, nož, mačeta, luk i strijela, pištolj..."
U prijavi se spominje i posjedovanje luka i strijela, a potpisnici tvrde da je osoba prije nekoliko mjeseci viđena s pištoljem u ruci. Navode i da je jednoj susjedi pred vrata ostavljeno pogrebno cvijeće, nakon što joj je ranije prijetio riječima: "Ubit ću sve tvoje najmilije".
Građani tvrde da su pojedine incidente više puta prijavljivali policiji, no da se uznemiravanje nastavilo.
"Posebno ističemo da su kombinacija izravnih prijetnji, posjedovanje noža, mačete, luka i strijele, pištolja te prijetnji smrću razlozi zbog kojih građani opravdano strahuju da bi sljedeći incident mogao završiti teškim ozljeđivanjem ili smrtnim ishodom", navodi se u prijavi.
Potpisnici ističu i da ih je dodatno potresla nedavna tragedija u Drnišu, u kojoj je brutalno ubijen njihov mladi sugrađanin. Pritom upozoravaju na sličnosti koje, kako tvrde, vide u činjenici da je i počinitelj tog zločina imao povijest nasilnog ponašanja, na što su institucije ranije upozoravane.
"Stanari i dalje strahuju za svoje živote te se osjećaju potpuno nezaštićeni od strane sustava", poručuju građani.
Traže provjeru svih prijava i procjenu potrebe za liječenjem
Od policije i državnog odvjetništva traže da istraže sve prijavljene događaje i prijetnje, pregledaju ranije prijave i policijske intervencije te razgovaraju sa svjedocima. Posebno zahtijevaju provjeru navoda o posjedovanju i korištenju luka i strijela te prijetnjama nožem.
Od Hrvatskog zavoda za socijalni rad očekuju hitnu procjenu situacije i poduzimanje mjera iz njegove nadležnosti, uključujući procjenu potrebe za stručnom pomoći, zaštitom i smještajem.
Osim toga, traže da nadležni liječnici i psihijatrijska služba procijene postoje li zakonski uvjeti za hitan prisilni smještaj osobe u psihijatrijsku ustanovu.
Ako nadležne institucije ne postupe po njihovoj prijavi, građani najavljuju da će zaštitu zatražiti i od nadzornih tijela.
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