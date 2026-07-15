Oglas

Pronađen mrtav

U napuštenom brodu u Norveškoj pronađeno tijelo Hrvata nestalog 2025.

author
N1info
|
15. srp. 2026. 18:57
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
norveška policija
Ilustracija: LISE ASERUD/AFP

Norveška policija utvrdila je identitet muškarca čije je tijelo 21. lipnja pronađeno u spavaćoj kabini broda u Hundvågu, dijelu Stavangera.

Oglas

Potvrđeno je da je riječ o hrvatskom državljaninu čiji jenestanak prijavljen još 2025. godine. Policija je priopćila da identitet preminulog zasad neće biti objavljen, sve dok službeno ne potvrdi da su o slučaju obaviješteni članovi njegove najuže obitelji.

Slučaj se i dalje vodi kao istraga sumnjive smrti, što je u norveškom policijskom sustavu uobičajena procedura kada se pronađe tijelo, a uzrok smrti nije odmah poznat. Norveški medij Stavanger Aftenblad navodi da je policija ubrzo nakon pronalaska zaključila kako je muškaracbio mrtav dulje vrijeme, moguće i nekoliko mjeseci, piše VG.no.

Plovilo u kojem je pronađeno tijelo dugo je bilo nekorišteno i nalazilo se na kopnu u četvrti Hillevåg. Nakon promjene vlasništva nedavno je premješteno u Hundvåg, gdje je novi vlasnik tijekom čišćenja i pregleda kabine pronašao tijelo. Dosadašnja istraga pokazala je da preminuli hrvatski državljanin nije imao poznatu povezanost s tim brodom.

Uzrok smrti još nije utvrđen. Preliminarni rezultati obdukcije nisu razjasnili na koji je način muškarac preminuo, zbog čega policija očekuje konačne toksikološke i patološke nalaze koji bi trebali rasvijetliti okolnosti tragedije.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hrvatski državljanin nestali hrvat nestanak u norveškoj norveška norveška policija pronađeno tijelo sumnjiva smrt tijelo hrvata

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ