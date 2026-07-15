U napuštenom brodu u Norveškoj pronađeno tijelo Hrvata nestalog 2025.

Slučaj se i dalje vodi kao istraga sumnjive smrti, što je u norveškom policijskom sustavu uobičajena procedura kada se pronađe tijelo, a uzrok smrti nije odmah poznat. Norveški medij Stavanger Aftenblad navodi da je policija ubrzo nakon pronalaska zaključila kako je muškaracbio mrtav dulje vrijeme, moguće i nekoliko mjeseci, piše VG.no.