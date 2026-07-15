Pronađen mrtav
U napuštenom brodu u Norveškoj pronađeno tijelo Hrvata nestalog 2025.
Norveška policija utvrdila je identitet muškarca čije je tijelo 21. lipnja pronađeno u spavaćoj kabini broda u Hundvågu, dijelu Stavangera.
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Potvrđeno je da je riječ o hrvatskom državljaninu čiji jenestanak prijavljen još 2025. godine. Policija je priopćila da identitet preminulog zasad neće biti objavljen, sve dok službeno ne potvrdi da su o slučaju obaviješteni članovi njegove najuže obitelji.
Slučaj se i dalje vodi kao istraga sumnjive smrti, što je u norveškom policijskom sustavu uobičajena procedura kada se pronađe tijelo, a uzrok smrti nije odmah poznat. Norveški medij Stavanger Aftenblad navodi da je policija ubrzo nakon pronalaska zaključila kako je muškaracbio mrtav dulje vrijeme, moguće i nekoliko mjeseci, piše VG.no.
Plovilo u kojem je pronađeno tijelo dugo je bilo nekorišteno i nalazilo se na kopnu u četvrti Hillevåg. Nakon promjene vlasništva nedavno je premješteno u Hundvåg, gdje je novi vlasnik tijekom čišćenja i pregleda kabine pronašao tijelo. Dosadašnja istraga pokazala je da preminuli hrvatski državljanin nije imao poznatu povezanost s tim brodom.
Uzrok smrti još nije utvrđen. Preliminarni rezultati obdukcije nisu razjasnili na koji je način muškarac preminuo, zbog čega policija očekuje konačne toksikološke i patološke nalaze koji bi trebali rasvijetliti okolnosti tragedije.
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