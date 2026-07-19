očevid u tijeku
U požaru u Zagrebu poginula osoba
Hina
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19. srp. 2026. 09:12
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Jedna osoba smrtno je stradala u požaru koji je u nedjelju u noći izbio u stanu u naselju Borovje, izvijestila je zagrebačka policija, dodajući da je očevid u tijeku.
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Policijska uprava zagrebačka izvijestila je kako je u nedjelju oko 3.40 sati na području Borovja izbio požar u stanu, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala.
Požar u stanu ugasili su vatrogasci.
Dodaju kako je očevid u tijeku.
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