U Runovićima

U prometnoj nesreći kod Imotskog poginula pješakinja

Hina
18. kol. 2025. 22:37
U prometnoj nesreći u Runovićima kod Imotskog u ponedjeljak je poginula pješakinja koju je udarilo osobno vozilo, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

Kako se navodi u policijskom izvješću, prometna nesreća dogodila se oko 19 sati na Županijskoj cesti u Runovićima.

Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva.

Policija imotski prometna nesreća

