U Runovićima
U prometnoj nesreći kod Imotskog poginula pješakinja
Hina
|
18. kol. 2025. 22:37
|
0komentara
U prometnoj nesreći u Runovićima kod Imotskog u ponedjeljak je poginula pješakinja koju je udarilo osobno vozilo, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.
Kako se navodi u policijskom izvješću, prometna nesreća dogodila se oko 19 sati na Županijskoj cesti u Runovićima.
Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva.
