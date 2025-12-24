D1
U prometnoj nesreći u Karlovcu poginuo muškarac
Hina
24. pro. 2025. 17:57
Nesreća se dogodila nešto nakon 15 sati u Karlovcu.
Muškarac je poginuo u srijedu poslijepodne prilikom slijetanja kombija na državnoj cesti u Karlovcu, izvijestila je policija.
Prometna nesreća dogodila se nešto poslije 15 sati na D1 u Karlovcu gdje je došlo do slijetanja kombija pri čemu je muškarac poginuo. Policija očevidom utvrđuje uzrok nesreće.
