Uhićeno zločinačko udruženje, krijumčarili heroin, amfetamine i marihuanu

Podijeli:







Izvor: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Dvanaestoro osoba Uskok je optužio da su u sastavu zločinačkog udruženja na narkotržištu u Srbiji i BiH nabavljali veće količine heroina, amfetamina i marihuane te ju dopremali u Hrvatsku i Njemačku, a produljenje istražnog zatvora zatražio je za desetoricu okrivljenih.

Iz Uskoka su u četvrtak priopćili kako su pred riječkim Županijskim sudom podigli optužnicu protiv 12 okrivljenika (1981., 1975., 1982., 1977., 1980., 1970., 1978., 1978., 1976., 1971., 1995., 1973.), koje kazneno terete da su neovlašteno proizvodili i prometovali drogama u sastavu zločinačkog udruženja i izvan njega.

Prvookrivljenog sumnjiče da je tijekom 2020. i lani na području Hrvatske, Srbije, BiH te Njemačke – u zajedničko djelovanje na kontinuiranoj nabavi i daljnjoj preprodaji većih količina heroina, amfetamina i marihuane – povezao ostalih 11, koji su u okviru dogovorenog plana ispunjavali dane im zadaće.

Nakon što bi taj predvodnik ove zločinačke organizacije nabavio drogu na ilegalnom narkotržištu u BiH i Srbiji, ostali su sukladno povjerenim ulogama obavljali prijevoz, izvoz, uvoz, predaju, skladištenje i prodaju droge.

Nabavljenu drogu, tvrde u Uskoku, on je osobno prevozio do Hrvatske ili ju dopremao posredstvom angažiranih kurira, odnosno deseto i jedanaestookrivljenog te drugih zasad nepoznatih osoba, pri čemu je ovaj 11-ti dopremao drogu i do zadanog odredišta u Njemačkoj.

Tako dovezenu drogu predavali su prvookrivljenom, ili po njegovim uputama drugookrivljenom, kojem je onaj treći povremeno pružao tehničku i logističku podršku oko prijevoza i skladištenja droge. Potom su petorica optuženih s drugim nepoznatim osobama, drogu dalje distribuirali i prodavali na ilegalnom narkotržištu.

Prilikom uhićenja okrivljenih pronađeno je i ukupno zaplijenjeno više od 16 kg heroina, oko 1,2 kilograma amfetamina te oko kilogram marihuane. Novac priskrbljen preprodajom droge osobno su u Hrvatskoj predavali prvookrivljenom ili ga, po njegovim uputama, posredstvom vozača autobusa dostavljali u Sarajevo.

Na opisani način, prvookrivljeni je stekao najmanje 80.420 eura, 870 kuna i 100 američkih dolara, drugi najmanje 38.880 kuna i 3.690 eura, četvrti i peta najmanje 6600 kuna, a ona sama i 7400 kuna, šesti najmanje 292.100 kuna, 74.815 eura, 60 američkih dolara i 20 švicarskih franaka, sedmi i osmi najmanje 3.620 kuna, deveti najmanje 17.000 eura, dok su treće te deveto i desetookrivljeni stekli zasad neutvrđen iznos.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.