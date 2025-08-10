Oglas

kod dubrovnika

Užas na jugu zemlje: Pronađena mrtva beba

author
N1 Info
|
10. kol. 2025. 12:45
mrtva beba kod rogotina
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Portal Rogotin objavio je kako je u mjestu Rogotin tijekom protekle noći nađena mrtva beba.

Na teren su odmah izašle žurne službe koje su obavile očevid, javlja portal Rogotin.

Tijelo novorođenčeta prebačeno je na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik, gdje će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Policija zasad nije iznijela više detalja o okolnostima ovog tragičnog događaja. Istraga je u tijeku.

Umiješani članovi obitelji?

Kako neslužbeno doznaje portal KlikMedija policija okolnosti smrti bebe smatra sumnjivima te istražuje sve moguće verzije, uključujući i mogućnost nasilne smrti.

Navodno su se tijekom istrage pojavile indicije koje upućuju na moguću umiješanost članova uže obitelji, no službene potvrde o tome zasad nema.

Rogotin je naselje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koje administrativno pripada Gradu Ploče.

