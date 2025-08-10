kod dubrovnika
Užas na jugu zemlje: Pronađena mrtva beba
Portal Rogotin objavio je kako je u mjestu Rogotin tijekom protekle noći nađena mrtva beba.
Oglas
Na teren su odmah izašle žurne službe koje su obavile očevid, javlja portal Rogotin.
Tijelo novorođenčeta prebačeno je na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik, gdje će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti.
Policija zasad nije iznijela više detalja o okolnostima ovog tragičnog događaja. Istraga je u tijeku.
Umiješani članovi obitelji?
Kako neslužbeno doznaje portal KlikMedija policija okolnosti smrti bebe smatra sumnjivima te istražuje sve moguće verzije, uključujući i mogućnost nasilne smrti.
Navodno su se tijekom istrage pojavile indicije koje upućuju na moguću umiješanost članova uže obitelji, no službene potvrde o tome zasad nema.
Rogotin je naselje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koje administrativno pripada Gradu Ploče.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas