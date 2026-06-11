Milanovć: Skupoća nekretnina u Hrvatskoj prešla je granicu tolerancije i mogućeg

Pojasnio je da je takvo stanje jedna od posljedica i nuspojava hrvatskog članstva u Europskoj uniji, koje je stvar bilance za Hrvatsku. „Apeliram i zalagat ću se da hrvatsko članstvo u EU cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekt i propagandni uspjeh, nego kao nešto što je izrazito stvar bilance za Hrvatsku - što smo dobili, polazeći od bazičnog prava na postojanje, na državu i na samostalnost. Što smo dali i što smo dobili zauzvrat, to treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti. Naravno da ovo nije odluka koja se može promijeniti svakih pet ili deset godina. Odluka je velika, ali isto tako ne zanositi se da smo ušli u nekakav fantastičan svijet cvjetnih aranžmana u kojem će biti samo bolje i bolje, ne nužno“, smatra predsjednik.