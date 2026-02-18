Oglas

okolnosti se utvrđuju

Užas u Sesvetama: Jedna osoba ozlijeđena, netko ju je izbo nožem?

author
N1 Info
|
18. velj. 2026. 20:59
PXL_141018_22329688 (7).jpg
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Iz policije su otkrili da je jedna osoba ozlijeđena i da je u KB Dubravi.

Oglas

Na mjestu događaja pronađena je ozlijeđena osoba koja je prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a iz policije su samo naveli da ozlijeđena osoba nema rane od vatrenog oružja. 

24 sata javljaju da je po ulici bilo krvi pa su policajci pozvali vatrogasce da to isperu.

"Prolazio sam i vidio kako policija postavlja traku. Bila su ondje tri policijska vozila. Čuo sam da je netko navodno izboden nožem", ispričao im je jedan od prolaznika.

Teme
Sesvete

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ