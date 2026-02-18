okolnosti se utvrđuju
Užas u Sesvetama: Jedna osoba ozlijeđena, netko ju je izbo nožem?
Iz policije su otkrili da je jedna osoba ozlijeđena i da je u KB Dubravi.
Oglas
Na mjestu događaja pronađena je ozlijeđena osoba koja je prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a iz policije su samo naveli da ozlijeđena osoba nema rane od vatrenog oružja.
24 sata javljaju da je po ulici bilo krvi pa su policajci pozvali vatrogasce da to isperu.
"Prolazio sam i vidio kako policija postavlja traku. Bila su ondje tri policijska vozila. Čuo sam da je netko navodno izboden nožem", ispričao im je jedan od prolaznika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas