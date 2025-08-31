s visine od oko 12 metara
Užas u Sisku: Dvojica radnika teško ozlijeđena pri padu metalne košare
Hina
31. kol. 2025. 11:35
Dvojica radnika teško su ozlijeđena u subotu, u krugu gradilišta u Lađarskoj ulici u Sisku, kad je pala metalna košara u kojoj su se nalazili te su pali zajedno s njom.
Košara je pala tijekom izvođenja radova s visine od oko 12 metara dok su u njoj bili 53-godišnjak i 43-godišnjak, izvijestili su iz Policijske uprave Sisačko-moslavačke.
Policija je obavila očevid na mjestu nesreće u suradnji s inspekcijom rada u području zaštite na radu Državnog inspektorata.
Nastavljaju se utvrđivati okolnosti ove nesreće.
