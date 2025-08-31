Kako je "Uspjet ćemo!" Angele Merkel promijenilo Europu

Kad je tadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel prije deset godina izgovorila svoju poznatu, a za neke i zloglasnu, frazu "Uspjet ćemo!“ (Wir schaffen das!), to je imalo posljedice ne samo za Njemačku, već i za Europu. Nakon tih riječi, početkom rujna 2015. uslijedila je odluka Angele Merkel da policija više ne smije zaustavljati izbjeglice na granici. Posljedično, između 2015. i 2016. godine više od milijun ljudi zatražilo je azil u Njemačkoj.