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užas u rijeci

Uzrok tragedije: Žena umrla zbog gušenja dimom, požar stana izazvao kvar klime

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Hina
|
30. lip. 2026. 13:04
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rijeka pozar
Instagram/vatrogasci_rijeka

U požaru koji je u ponedjeljak popodne izbio u stanu na trećem katu stambene zgrade u Ulici Antuna Barca u Rijeci, od gušenja dimom smrtno je stradala 60-godišnja žena, a požar je uzrokovao kvar na unutarnjoj jedinici klima uređaja, izvijestili su iz primorsko-goranske policije.

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Provedenim očevidom kojim je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci utvrđeno da je smrt 60-godišnje hrvatske državljanke nastupila uslijed gušenja dimom.

Utvrđeno je i da je požar, koji je izbio jučer oko 17.25 sati, prouzročio tehnički kvar na električnim instalacijama u upravljačkom dijelu unutarnje jedinice klima uređaja.

Tijelo umrle žene prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije, naveli su iz policije.

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Teme
požar klime požar u rijeci smrt žene vatrogasci

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