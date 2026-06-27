Vatrogasci u Njemačkoj spašavali ljude iz potkrovlja s tjelesnom temperaturom preko 42°C

Svi evakuirani pacijenti pronađeni su u kritičnom stanju neposredno opasnom po život, a njihova unutarnja tjelesna temperatura u trenutku dolaska liječnika već je prelazila frapantnih 42 Celzijeva stupnja. Na jednoj od pet službenih meteoroloških stanica u Kölnu u petak je izmjeren maksimum od 37,5 Celzijevih stupnjeva u hladu, no u zatvorenim prostorima pod krovovima vrelina je prerasla u smrtonosnu zamku, piše Ivana Kaldinov za Fenix magazin.