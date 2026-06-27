ekstremne vrućine
Vatrogasci u Njemačkoj spašavali ljude iz potkrovlja s tjelesnom temperaturom preko 42°C
Vatrogasne i spasilačke službe u Njemačkoj nalaze se u stanju trajne i izvanredne mobilizacije zbog ekstremne vrućine koja je zahvatila zemlju. Prema informacijama do kojih je došao list BILD, vatrogasci su u Kölnu samo tijekom petka morali izvesti sedam dramatičnih akcija spašavanja građana zarobljenih u potkrovnim stanovima.
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Svi evakuirani pacijenti pronađeni su u kritičnom stanju neposredno opasnom po život, a njihova unutarnja tjelesna temperatura u trenutku dolaska liječnika već je prelazila frapantnih 42 Celzijeva stupnja. Na jednoj od pet službenih meteoroloških stanica u Kölnu u petak je izmjeren maksimum od 37,5 Celzijevih stupnjeva u hladu, no u zatvorenim prostorima pod krovovima vrelina je prerasla u smrtonosnu zamku, piše Ivana Kaldinov za Fenix magazin.
Tri ključne činjenice:
Stradale osobe u punoj životnoj snazi: Glasnogovornik kelnske vatrogasne službe Ulrich Laschet potvrdio je za medije dramatične detalje ovih intervencija, posebno naglasivši kako se u ovim kritičnim slučajevima uopće nije radilo o nemoćnim ili starijim osobama. Sve spašene žrtve toplinskog udara zapravo su ljudi u punoj životnoj snazi, starosne dobi između 40 i 60 untar godina. Sve hitne intervencije locirane su i provedene u samom užem gradskom središtu Kölna (Innenstadt).
Pozivi upućeni nakon naglih kolapsa: Hitnu pomoć i vatrogasce u svim su slučajevima grozničavo alarmirali članovi obitelji i rodbina, nakon što su nesretni ljudi zbog ekstremnog pregrijavanja organizma i dehidracije iznenada kolabirali i izgubili svijest. Svi pacijenti s teškim toplinskim udarom hitno su prevezeni u bolnice gdje se liječnici i dalje bore za stabilizaciju njihovog zdravstvenog stanja.
Mobilizacija slobodnih kadrova zbog broja poziva: Zbog drastičnog i kontinuiranog porasta broja hitnih intervencija na terenu, vodstvo vatrogasne postrojbe u Kölnu donijelo je odluku o hitnom uvođenju dodatnih snaga za subotu. Kako je potvrdio glasnogovornik Laschet, zbog golemog pritiska na sustav, službe su prisiljene ponovno povući na dužnost i aktivirati sve kolege koji su prema rasporedu trebali imati slobodan dan.
Preventivne mjere na ulicama: Vodena magla protiv žege
Kako bi se barem djelomično olakšala situacija građanima na otvorenim prostorima, gradske vlasti i interventne službe pokrenule su akciju pod nazivom „Cooling Cologne“. U sklopu tog projekta na poznatom kölnskom trgu Rudolfplatz već su postavljeni specijalni sustavi vatrogasnih cijevi s mlaznicama.
Ove cijevi kontinuirano raspršuju finu i laganu vodenu maglu na frekventnim prolazima, čime se prolaznicima omogućuje trenutačno osvježenje, a ujedno se lokalno uspijeva blago spustiti temperatura okolnog gradskog asfalta i zraka. Ipak, liječnici upozoravaju da se građani drže podalje od izravnog sunca i maksimalno rashlađuju unutrašnjost svojih domova.
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