Akcijom policije i tužiteljstva obuhvaćeno deset osoba s osječko-baranjskog područja

Deset osoba s područja Osječko-baranjske županije obuhvaćeno je kriminalističkim istraživanjem kojeg osječko-baranjska Policijska uprava provodi u suradnji s osječkim Općinskim državnim odvjetnišvom, izvijestila je policija u četvrtak.

Policijski službenici u suradnji s osječkim općinskim tužiteljstvom provode završnu akciju kriminalističkog istraživanja, kojim je obuhvaćeno deset osoba s područja Osječko-baranjske županije, navode u priopćenju.

U tijeku su uhićenja te pretrage domova i vozila osumnjičenih osoba, priopćili su iz osječko-baranjske policije.

Neslužbeno se doznaje da se kriminalističko istraživanje odnosi na kaznena djela vezana uz posjedovanje oružja.