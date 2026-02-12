POSJEDOVANJE ORUŽJA?
Akcijom policije i tužiteljstva obuhvaćeno deset osoba s osječko-baranjskog područja
Deset osoba s područja Osječko-baranjske županije obuhvaćeno je kriminalističkim istraživanjem kojeg osječko-baranjska Policijska uprava provodi u suradnji s osječkim Općinskim državnim odvjetnišvom, izvijestila je policija u četvrtak.
Policijski službenici u suradnji s osječkim općinskim tužiteljstvom provode završnu akciju kriminalističkog istraživanja, kojim je obuhvaćeno deset osoba s područja Osječko-baranjske županije, navode u priopćenju.
U tijeku su uhićenja te pretrage domova i vozila osumnjičenih osoba, priopćili su iz osječko-baranjske policije.
Neslužbeno se doznaje da se kriminalističko istraživanje odnosi na kaznena djela vezana uz posjedovanje oružja.
