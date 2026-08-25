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ZAHTJEVNA INTERVENCIJA

VIDEO / Dramatične scene kod Čiova: Vatrogasci objavili snimku velikog požara na jahti

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N1info
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25. kol. 2026. 13:41
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požar jahte čiovo
Screenshot: DVD Trogir/Facebook

Dan nakon velikog požara na jahti kod Čiova, DVD Trogir objavio je snimku intervencije koja pokazuje razmjere vatrene stihije s kojom su se vatrogasci u ponedjeljak borili.

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Na motornoj jahti dugoj oko 20 metara u ponedjeljak je izbio požar dok je bila usidrena u blizini otočića, na južnoj strani Čiova. U trenutku izbijanja požara na plovilu se nalazilo šest osoba, koje su na vrijeme evakuirane, pa nitko nije ozlijeđen, piše Dalmatinski portal.

U zahtjevnoj intervenciji sudjelovalo je 18 vatrogasaca, uz četiri vatrogasna vozila i dva plovila. Osim DVD-a Trogir, na intervenciju su izašli i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira, DVD-a Kaštel Gomilica i DVD-a Okruk. Na moru su sudjelovali i Lučka kapetanija te Obalna straža.

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