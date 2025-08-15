Oglas

TEŠKA NESREĆA

Vozač automobila sletio s ceste kod Pule i smrtno stradao

author
Hina
|
15. kol. 2025. 09:41
policija MUP
MUP / Ilustracija

Jedna je osoba smrtno stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak ujutro dogodila u Valturi kraj Pule, izvijestila je Policijska uprava istarska.

Oglas

Prema zasad dostupnim informacija, nesreća se dogodila u 8 sati na državnoj cesti D66 nedaleko od skretanja za kaznionicu u Puli kada je osobni automobil sletio s ceste i udario u stablo.

Policija obavlja očevid i utvrđuje okolnosti prometne nesreće u kojoj je poginuo vozač automobila koji je u trenutku slijetanja s ceste bio sam u vozilu.

Istraga je u tijeku, a pojedinosti nesreće bit će poznate po završetku očevida, naveli su iz PU istarske.

Teme
autocesta policija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ