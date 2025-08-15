TEŠKA NESREĆA
Vozač automobila sletio s ceste kod Pule i smrtno stradao
Jedna je osoba smrtno stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak ujutro dogodila u Valturi kraj Pule, izvijestila je Policijska uprava istarska.
Prema zasad dostupnim informacija, nesreća se dogodila u 8 sati na državnoj cesti D66 nedaleko od skretanja za kaznionicu u Puli kada je osobni automobil sletio s ceste i udario u stablo.
Policija obavlja očevid i utvrđuje okolnosti prometne nesreće u kojoj je poginuo vozač automobila koji je u trenutku slijetanja s ceste bio sam u vozilu.
Istraga je u tijeku, a pojedinosti nesreće bit će poznate po završetku očevida, naveli su iz PU istarske.
