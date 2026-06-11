rasprodani unatoč intervenciji
FIFA zabranila dresove za Svjetsko prvenstvo: Reprezentacija je morala sve promijeniti u zadnji čas
Nakon što je FIFA ocijenila da određeni elementi dizajna imaju političke konotacije, reprezentacija Haitija morala je promijeniti svoje dresove uoči početka Svjetskog prvenstva, koje počinje večeras.
Oglas
Reprezentacija iz CONCACAF zone, koja će otvoriti grupnu fazu utakmicom protiv Škotske u subotu, nastupit će na Svjetskom prvenstvu u modificiranoj opremi. Proizvođač sportske opreme Saeta objavio je da je u suradnji s FIFA-om proveo sve potrebne promjene kako bi dresovi ispunjavali propise krovne svjetske nogometne organizacije, piše Nova.rs.
"U bliskoj suradnji s Haićanskim nogometnim savezom, naš cilj tijekom cijelog procesa bio je stvoriti dres koji slavi ponos, otpornost i duh haićanskog naroda. Tijekom mnogo mjeseci razvijali smo različite koncepte, koji su zatim prošli standardni FIFA-in postupak odobravanja. Konačni dizajn zamišljen je kao počast muškarcima i ženama koji svakodnevno doprinose budućnosti Haitija i nikada nije imao političku poruku", naveli su u izjavi.
Dodali su da je tijekom pregleda FIFA procijenila da se određeni vizualni elementi mogu drugačije tumačiti u skladu s pravilima o sportskoj opremi te je zatražila promjene dizajna.
"Iako se takvo tumačenje razlikuje od naše izvorne namjere, slijedili smo proceduru i proveli sve promjene koje je tražila FIFA. Ponosni smo što smo zajedno s Haićanskim nogometnim savezom sudjelovali u ovom povijesnom trenutku za haićanski nogomet i želimo reprezentaciji puno uspjeha na Svjetskom prvenstvu", priopćila je tvrtka.
Dresovi Haitija dostupni su u plavoj, bijeloj i crvenoj boji, s crvenim ovratnikom i rukavima, dok se grb reprezentacije nalazi na sredini prsa. Kontroverzni detalj nalazio se na desnom boku, gdje su bile siluete inspirirane bitkom kod Vertiera i Haićanskom revolucijom.
🚨 BREAKING! 🤯— Polymarket FC (@PolymarketFC) June 10, 2026
The Haiti National Team will have to change its uniform for the World Cup. 🇭🇹
FIFA has asked Saeta, the company responsible for the uniform's design, to alter it due to potential political messages. 👕
Haiti's jersey features a design of the Battle of Vertières… pic.twitter.com/rZ12QNnmSE
Motiv se odnosi na događaj iz 1803. godine, kad je revolucionarni vođa Jean-Jacques Dessalines, kasnije prvi vladar neovisnog Haitija, uklonio bijelu prugu s francuske zastave kako bi stvorio novu zastavu za buduću državu. Taj trenutak se i danas slavi 18. svibnja kao Dan haićanske zastave.
Sporna ikonografija bila je na sva tri seta koja je Saeta predstavio prije turnira. U međuvremenu, dresovi su rasprodani na web stranici proizvođača, koji još nije objavio prodaju modificirane verzije. U FIFA-inoj online trgovini trenutno su dostupni samo kapa i šal s haićanskim obilježjima.
Haiti se kvalificirao na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon Svjetskog prvenstva 1974. godine, a sad zabranjene dresove reprezentacija je nosila prošli tjedan u prijateljskim utakmicama protiv Novog Zelanda i Perua.
Od danas N1 televizija u suradnji s vodećim urednicima i voditeljima Sport Kluba priprema za vas dvije emisije dnevno svakog radnog dana od 11 lipnja. Više čitajte OVDJE.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas