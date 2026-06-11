FIFA zabranila dresove za Svjetsko prvenstvo: Reprezentacija je morala sve promijeniti u zadnji čas

"U bliskoj suradnji s Haićanskim nogometnim savezom, naš cilj tijekom cijelog procesa bio je stvoriti dres koji slavi ponos, otpornost i duh haićanskog naroda. Tijekom mnogo mjeseci razvijali smo različite koncepte, koji su zatim prošli standardni FIFA-in postupak odobravanja. Konačni dizajn zamišljen je kao počast muškarcima i ženama koji svakodnevno doprinose budućnosti Haitija i nikada nije imao političku poruku", naveli su u izjavi.