Vozaču u Dugom Selu zapalio se auto nakon što je sletio s ceste i udario u stup: Bio je pijan i drogiran

N1 Info
14. lis. 2025. 06:47
U noći s ponedjeljka na utorak u Dugom Selu dogodila se prometna nesreća u kojoj je automobil, nakon izlijetanja s ceste, udario u stup i potom se zapalio

U vozilu je bio 40-godišnji vozač koji je, prema prvim informacijama, upravljao pod utjecajem alkohola i opijata.

Unatoč svemu, uspio je sam izaći iz automobila prije nego što ga je zahvatio plamen. Zadobio je lakše ozljede.

Policija je potvrdila da je očevid u tijeku te da će više pojedinosti o okolnostima nesreće biti poznato nakon njegova završetka.

prometna nesreća

