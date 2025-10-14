lakše je ozlijeđen
Vozaču u Dugom Selu zapalio se auto nakon što je sletio s ceste i udario u stup: Bio je pijan i drogiran
14. lis. 2025. 06:47
U noći s ponedjeljka na utorak u Dugom Selu dogodila se prometna nesreća u kojoj je automobil, nakon izlijetanja s ceste, udario u stup i potom se zapalio
U vozilu je bio 40-godišnji vozač koji je, prema prvim informacijama, upravljao pod utjecajem alkohola i opijata.
Unatoč svemu, uspio je sam izaći iz automobila prije nego što ga je zahvatio plamen. Zadobio je lakše ozljede.
Policija je potvrdila da je očevid u tijeku te da će više pojedinosti o okolnostima nesreće biti poznato nakon njegova završetka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
