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Internetska prevara

Mislila je da ulaže u zlato, a onda je uslijedio šok: Ostala bez više od 20.000 eura

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Hina
|
03. stu. 2026. 10:19
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policija pu dobrovačko neretvanska
PU dubrovačko-neretvanska

Šezdesetsedmogodišnja žena s područja Varaždinske županije prevarena je za više od 20.000 eura nakon što je povjerovala u internetski oglas o ulaganju u zlato i srebro, izvijestila je u utorak Policijska uprava varaždinska.

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Žena je krajem listopada prošle godine na internetu pronašla oglas navodnih posrednika za investiranje u trgovinu zlatom i srebrom na burzama te im je poslala svoje osobne podatke.

Nakon toga kontaktirala ju je nepoznata osoba koja ju je do 1. srpnja ove godine nagovarala na uplate novca na različite račune u Latviji, Malti i Velikoj Britaniji, navodno radi kupnje plemenitih metala i štednje uz kamatu. Na taj je način uplatila više od 10.000 eura.

Potom je, nakon telefonskog razgovora s osobom koja se predstavila kao zaposlenik posredničke tvrtke, putem kripto automata uplatila još više od 10.000 eura za navodni porez na dobit, kako bi joj bila isplaćena zarada.

Budući da novac nije dobila, na nagovor iste osobe otvorila je račun u banci na koji su nepoznate osobe uplaćivale novac koji je žena prema naputku uplaćivala na kripto automat.

Ukupna šteta procjenjuje se na više od 20.000 eura, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

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Teme
crna kronika hrvatska policija prevara ulaganje

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