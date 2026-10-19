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Plenković prije točno deset godina postao premijer, evo što je izdvojio kao najveća postignuća

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19. lis. 2026. 08:01
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14.09.2026., Zagreb - Zajednicka sjednica Predsjednistva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Andrej Plenkovic. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
PIXSELL / Davor Puklavec/PIXSELL

Andrej Plenković predsjednik je Vlade Republike Hrvatske već punih 10 godina. Tim povodom iz HDZ-a su se oglasili na Facebooku.

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"Andrej Plenković - 10 premijerskih godina. 'Nema veće časti od toga da ti hrvatski narod ukaže povjerenje da vodiš svoju zemlju. I to 3 puta zaredom'.

Toga 19. listopada 2016. Hrvatski sabor prvi je put izabrao Plenkovića za predsjednika Vlada Republike Hrvatske i predao mu ključeve Banskih dvora.

Bilo je to desetljeće kriznog upravljanja i paketa zaštitnih mjera i obnove nakon potresa, ali istodobno i napretka Hrvatske, političke stabilnosti, gospodarskog rasta, podizanja kreditnog rejtinga na A razinu, odgovornog upravljanja javnim financijama, podizanja životnog standarda, povećavanja plaća i mirovina, rekordne zaposlenosti i realiziranih ulaganja diljem zemlje.

Strateški projekti poput Pelješkog mosta, borbenih aviona Rafale, članstva u Schengenskom prostoru i europodručju, tunela Učke i Vc koridora, autoceste Zagreb-Sisak ili LNG terminala i drugih investicija - dugoročno mijenjaju položaj Hrvatske.

Bilo je ovo desetljeće i nikad većih ulaganja u obranu, sigurnost i modernizaciju vojske, policije i vatrogastva, sprječavanja nezakonitih migracija, zaštite vrijednosti Domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske i unaprjeđenja prava hrvatskih branitelja, podrške Hrvatima izvan RH i brige o hrvatskom narodu kao konstitutivnom u BiH.

Politikom modernog suverenizma koristimo osnaženi međunarodni položaj Hrvatske i osigurana europska sredstva na dobrobit hrvatskih građana i razvoja svih krajeva Lijepe naše.

'Kroz sve smo izazove na vjerodostojan način učinili napore da Hrvatska bude sigurna u svim aspektima i otporna na izvanjske šokove. Zahvaljujem svima koji su dali doprinos' - poručio je premijer Plenković", stoji u objavi HDZ-a.

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andrej plenković hdz vijesti iz hrvatske

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