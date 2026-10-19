Plenković prije točno deset godina postao premijer, evo što je izdvojio kao najveća postignuća

Bilo je ovo desetljeće i nikad većih ulaganja u obranu, sigurnost i modernizaciju vojske, policije i vatrogastva, sprječavanja nezakonitih migracija, zaštite vrijednosti Domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske i unaprjeđenja prava hrvatskih branitelja, podrške Hrvatima izvan RH i brige o hrvatskom narodu kao konstitutivnom u BiH.