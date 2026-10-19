Kawasaki bolest: Kako je prepoznati i koliko je zapravo opasna za djecu?

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Kawasaki bolest ili Kawasakijeva bolest je rijetka, ali opasna bolest. Ona uzrokuje upalu u arterijama, venama i kapilarima, a utječe i na limfne čvorove. Najčešće se javlja kod djece mlađe od pet godina i ta bolest je najčešći uzrok srčanog udara kod djece. Može se tretirati, ali je potrebno odmah reagirati.

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Kawaski bolest se može prepoznati po visokoj temperaturi koja ne prolazi, crvenim očima i otečenim dlanovima. Najvažnije je prepoznati je na vrijeme i tretirati. U suprotnome može doći do problema sa srcem, srčanog udara ili do smrti.

Što je Kawasaki bolest?

Kawasaki bolest, poznata i kao Kawasakijeva bolest ili mukokutani sindrom limfnih čvorova, upalna je bolest koja zahvaća stijenke malih i srednje velikih krvnih žila u cijelom tijelu. Najveća opasnost leži u tome što često zahvaća koronarne arterije, odnosno krvne žile koje vode krv do srca. Uz krvne žile, bolest uzrokuje i oticanje limfnih čvorova te promjene na koži i sluznicama usta, nosa, očiju i grla.

Bolest se u 80 posto slučajeva javlja kod djece mlađe od pet godina. Rjeđe se može javiti kod starije djece i tinejdžera. Isto tako, rijetko se javlja kod dojenčadi.

Što uzrokuje Kawasaki bolest?

Točan uzrok Kawasaki bolesti još uvijek nije poznat. Ipak, stručnjaci smatraju da je moguće da do nje dolazi zbog nekoliko stvari. Bolest se tako može razviti nakon virusne ili bakterijske infekcije na koju organizam pretjerano reagira. Isto tako, moguće je da imunološki sustav greškom napada zdravo tkivo.

Geni mogu povećati vjerojatnost oboljenja, a i okolina u kojoj se dijete nalazi može imati utjecaj na razvoj bolesti. Osim toga, bolest se češće javlja kod dječaka i općenito kod djece azijskog podrijetla.

Koji su simptomi Kawasaki bolesti?

Glavni simptom Kawasaki bolesti je visoka temperatura iznad 38°C koja traje pet ili više dana. Temperatura može doseći i do 40°C, a slabo reagira na uobičajene lijekove za snižavanje temperature. Osim toga, dijete najčešće ima barem četiri od ovih znakova:

osip po trupu, rukama, nogama ili u području prepona

crvene oči (obostrani konjunktivitis) bez gnojnog iscjetka

promjene na usnama i jeziku: crvene, suhe i ispucale usne te crven, otečen tzv. "jagodasti jezik”

otečen limfni čvor na vratu

otečeni i crveni dlanovi i tabani, nakon čega se koža na prstima ruku i nogu počinje guliti

Od ostalih simptoma moguća je razdražljivost, kašalj ili curenje nosa, a starija djeca mogu biti neuobičajeno pospana i troma. Simptomi se ne moraju pojaviti istodobno pa je važno liječniku spomenuti i one koji su se već povukli.

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Faze Kawasaki bolesti

Kawasaki bolest obično se razvija u tri faze:

1. Akutna faza (otprilike 1. - 11. dan)

Naglo se javljaju visoka temperatura, konjuktivitis, bolno grlo, promjene na usnama i jeziku, osip, otečeni limfni čvorovi te otekline šaka i stopala. Već u ovoj fazi mogu se pojaviti problemi sa srcem.

2. Subakutna faza (otprilike 12. - 21. dan)

Temperatura se uglavnom normalizira, ali se javlja ljuštenje kože na prstima, bolovi i otekline zglobova, bol u trbuhu, povraćanje, proljev i gubitak apetita. U ovoj je fazi rizik od komplikacija najveći.

3. Faza oporavka (otprilike 22. - 60. dan)

Simptomi postupno nestaju, ali potrebno je pregledati srce kako bi se isključilo oštećenje krvnih žila.

Nepotpuna (atipična) Kawasaki bolest

Neka djeca imaju dugotrajnu visoku temperaturu, ali manje od četiri tipična simptoma. Riječ je o nepotpunoj Kawasaki bolesti, koja se češće javlja kod djece mlađe od godinu dana i starije od pet godina. Bez obzira na blaže simptome i ta su djeca izložena riziku od oštećenja srčanih arterija i potrebno im je brzo liječenje.

Ako dijete ima temperaturu koja traje dulje od tri dana, potrebno je obratiti se pedijatru. Liječenje započeto unutar 10 dana od početka bolesti značajno smanjuje rizik od trajnog oštećenja srca.

Kako se dijagnosticira Kawasaki bolest?

Ne postoji jedan specifičan test kojim se može potvrditi Kawasaki bolest. Dijagnozu postavlja liječnik na temelju simptoma i isključivanjem bolesti sličnih simptoma, kao što su ospice, šarlah, juvenilni artritis, sindrom toksičnog šoka ili reakcija na lijek.

Osim toga, bit će potrebno napraviti niz pretraga kako bi se potvrdila dijagnoza. Tako će trebati napraviti krvne pretrage, provjeriti vrijednosti albumina i natrija u krvi, provjeriti urin i najvažnije su pretrage srca. Ovdje spadaju ultrazvuk, EKG i rentgentska snimka prsnog koša.

Kako se liječi Kawasaki bolest?

Kawasaki bolest liječi se u bolnici, a terapiju treba započeti što prije. Idealno bi bilo započeti liječenje unutar 10 dana od pojave temperature. Osnovna terapija je intravenski imunoglobulin kojim se infuzijom daju antitijela tijekom 12 sati.

Također, dijete će morati dobivati aspirin kako bi se smanjili bolovi i upala. On se prvo daje u većim dozama koje se kasnije smanjuju i služe kao preventiva od stvaranja krvnih ugrušaka.

Kod dijela djece bolest ne reagira dovoljno dobro na ove terapije. Tada se mogu primijeniti dodatna doza IVIG-a, kortikosteroidi ili inhibitori faktora nekroze tumora. Važna je i dobra hidracija djeteta.

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Moguće komplikacije i dugoročno praćenje

Najozbiljnija komplikacija Kawasaki bolesti je aneurizma koronarne arterije, što povećava rizik od srčanog udara ili unutarnjeg krvarenja. Ostale moguće komplikacije su: upala srčanog mišića, upala ovojnice srca, poremećaji srčanog ritma i oštećenja srčanih zalistaka.

Kod pravovremenog liječenja promjene na koronarnim arterijama razvije svega oko tri do pet posto djece, a aneurizme oko jedan posto. Djeca kod koje se razviju problemi sa srcem upućuju se kardiologu i možda će trebati uzimati dugotrajnu terapiju lijekovima protiv zgrušavanja krvi, ugradnju stenta, a u rijetkim slučajevima i premosnicu koronarne arterije.

Djeci koja su preboljela Kawasaki bolest trebaju ići na godišnje kontrole srca, ali i paziti na životne navike. Tako trebaju paziti na tjelesnu težinu, kontrolu kolesterola i izbjegavati pušenje.

Zaključak

Kawasaki bolest rijetka je, ali ozbiljna bolest koja prvenstveno pogađa malu djecu i može ugroziti zdravlje srca. Bolest se uspješno liječi kada se prepozna na vrijeme.

Kada dijete ima visoku temperaturu koja traje dulje od tri dana, osobito uz crvene oči, osip, promjene na usnama ili otečene šake i stopala, potrebno je što prije posjetiti pedijatra. Brza dijagnoza i liječenje najbolja su zaštita djetetova srca.