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NAJAVLJENA OPAKA ZIMA

Američka meteorološka agencija: Stigao je El Niño. Evo što nam donosi

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Hina
|
11. lip. 2026. 20:08
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AFP
FABRICE COFFRINI/AFP

Uvjeti vremenskog fenomena El Niña su prisutni i očekuje se da će se pojačati tijekom zime na sjevernoj hemisferi, objavila je u četvrtak američka Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA) u priopćenju.

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S neuobičajeno visokim temperaturama mora u tropskom Pacifiku, redovito ponavljajući vremenski fenomen očekivao se mjesecima. Prati ga zabrinutost zbog ekstremnijih vremenskih uvjeta poput suša i poplava, a postoji mogućnost i rekordne globalne prosječne temperature.

"Postoji 63 posto šanse za vrlo jak El Niño tijekom studenog i siječnja koji bi se uvrstio među najveće takve događaje u povijesti koja seže do 1950. godine", dodala je NOAA.

Suše i poplave

Ovaj prirodni vremenski fenomen, koji se obično javlja svake dvije do sedam godina, posljednji je put opažen u razdoblju od 2023. do 2024. To je bio jedan od pet najjačih El Niña od početka mjerenja i pridonio je tome da 2024. bude najtoplija godina od industrijskog doba.

El Niño pogoršava posljedice klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Učinci se osjećaju u obliku suša i poplava u regijama, posebno na južnoj hemisferi. Za Europu su posljedice ograničene.

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el nino klimatske promjene noaa

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