Objavljeni zabrinjavajući podaci o oceanima: "Ovo nije samo upozorenje ni buduća prijetnja"

"Zaštita ključne uloge oceana u održavanju života i egzistencije započinje razumijevanjem kako se i zašto mijenja. Najnoviji Copernicusov Izvještaj o stanju oceana otkriva srušene rekorde, ubrzane trendove i sve veće učinke na morske ekosustave i društva pružajući znanstvene spoznaje potrebne za donošenje učinkovitih i usmjerenih odluka. Znanost je nedvosmislena - ocean se brzo mijenja, s rekordnim ekstremima i rastućim posljedicama. Znamo zašto i znamo što to znači. Ovo znanje nije samo upozorenje, to je nacrt za vraćanje ravnoteže između ljudi i oceana", ističe oceanografkinja i viša savjetnica u Mercator Ocean International (MOI) koji djeluje kao provedbeni partner u okviru svoje odgovornosti za upravljanje Copernicusovom uslugom za mora te direktorica Copernicus Marine Ocean State Reporting Karina von Schuckmann.