TROSTRUKA PLANETARNA KRIZA
Objavljeni zabrinjavajući podaci o oceanima: "Ovo nije samo upozorenje ni buduća prijetnja"
Učinci stalnih promjena u oceanima protežu se od morske bioraznolikosti i ekosustava preko ljudskog društva i kulture sve do plave ekonomije.
Svaki dio oceana pod prijetnjom je trostruke planetarne krize - klimatskih promjena, gubitka bioraznolikosti i onečišćenja plastikom, pokazalo je deveto izdanje Izvješća o stanju oceana, koje je krajem rujna objavila Služba praćenja morskog okoliša Copernicus (Copernicus Marine Service - CMEMS), a prenosi Dnevnik.hr.
Riječ je o godišnjoj procjeni stanja oceana i promjena u oceanima i morima na europskoj i globalnoj razini, a s obzirom na to da oceani pokrivaju 71 posto površine Zemlje i igraju ključnu ulogu kao stabilizatori klime, ovo su vrlo zabrinjavajući podaci.
Ključni nalazi
Zagrijavanje oceana se ubrzava, žarišta morske bioraznolikosti u sve su većem riziku, a zakiseljavanje oceana brzo napreduje. Onečišćenje plastikom sada utječe na sve oceanske bazene dok se ugrožene vrste i koraljni grebeni suočavaju s prijetnjama, pokazuju ključni nalazi najvažnijeg godišnjeg izvješća CMEMS-a.
Najnovije izvješće pruža informacije o promjenama i varijacijama u oceanu tijekom proteklih desetljeća. Poseban naglasak stavljen je na ekstremne događaje iz 2023. i 2024. godine. Ovogodišnja publikacija istražuje duboku međusobnu povezanost utjecaja promjena oceana s promjenama u morskim ekosustavima, ljudskom društvu, kulturi i gospodarstvu.
"Zaštita ključne uloge oceana u održavanju života i egzistencije započinje razumijevanjem kako se i zašto mijenja. Najnoviji Copernicusov Izvještaj o stanju oceana otkriva srušene rekorde, ubrzane trendove i sve veće učinke na morske ekosustave i društva pružajući znanstvene spoznaje potrebne za donošenje učinkovitih i usmjerenih odluka. Znanost je nedvosmislena - ocean se brzo mijenja, s rekordnim ekstremima i rastućim posljedicama. Znamo zašto i znamo što to znači. Ovo znanje nije samo upozorenje, to je nacrt za vraćanje ravnoteže između ljudi i oceana", ističe oceanografkinja i viša savjetnica u Mercator Ocean International (MOI) koji djeluje kao provedbeni partner u okviru svoje odgovornosti za upravljanje Copernicusovom uslugom za mora te direktorica Copernicus Marine Ocean State Reporting Karina von Schuckmann.
"Nalazi Izvješća o stanju oceana alarmantan su podsjetnik na goruće izazove s kojima se suočava naš ocean", istaknuo je povjerenik za obranu i svemir Andrius Kubilius te dodao. "Izvješće pruža sveobuhvatan pregled stanja, trendova i prirodnih varijacija globalnog oceana, a istodobno predstavlja inovativne alate za praćenje koji omogućuju održivi suživot s morskim ekosustavima To u potpunosti podržava prioritete Europskog pakta o oceanima, čineći izvješće značajnim doprinosom europskim ambicijama u upravljanju našim oceanima."
Plavi, Zeleni i Bijeli ocean
Izvješće o stanju oceana znanstvenoj zajednici, političarima i donositeljima odluka pruža sveobuhvatan pregled trenutačnog stanja oceana, njegovih prirodnih varijacija i dugoročnih trendova, s posebnim fokusom na globalni ocean, regionalna europska mora i područje sjevernog Atlantika. Također pruža i ključne podatke o tome kako promjene u oceanima utječu na ekosustave, sigurnost opskrbe hranom, gospodarstva, obalne zajednice i globalnu regulaciju klime.
Riječ je o godišnjoj znanstvenoj suradnji u kojoj sudjeluje više od 100 stručnjaka iz Europe i svijeta, a sastavlja ga Copernicus Marine Service. Koristeći podatke promatranja (daljinsko istraživanje, in situ) i podatke ponovne analize oceana, izvješće pruža sveobuhvatnu četverodimenzionalnu (geografska širina, dužina, dubina i vrijeme) analizu Plavog, Zelenog i Bijelog oceana.
Plavi ocean opisuje fizičko stanje oceana. Povezan je s parametrima kao što su vjetar, temperatura površine mora, visina mora, oceanske struje i konvekcija, valovi, toplinski sadržaj oceana, salinitet i dubina miješanih slojeva.
Zeleni ocean opisuje biogeokemijske procese u oceanu, poput prijenosa jednostavnih kemijskih tvari između oceanskog života i okoliša. Zeleni ocean obuhvaća, između ostalog, varijacije koncentracija klorofila-a, hranjive tvari u oceanu i primarnu proizvodnju, kao i zakiseljavanje oceana i deoksigenaciju oceana.
Bijeli ocean odnosi se na životni ciklus bilo koje vrste leda koji pluta na površini oceana u polarnim regijama. Pokazatelji za Bijeli ocean uključuju opseg i volumen morskog leda u oceanskim područjima Arktika, Antarktika i Baltika.
"Svaki dio oceana pogođen je trostrukom planetarnom krizom"
"Deveti Copernicusov Izvještaj o stanju oceana potvrđuje da je sada svaki dio oceana pogođen trostrukom planetarnom krizom. U takvom kontekstu, pouzdana znanost i operativni alati potrebniji su nego ikad. Copernicus Marine Service, koji Mercator Ocean u ime Europske komisije provodi već gotovo cijelo desetljeće, pruža ovu jedinstvenu osnovu. Njegovo godišnje izvješće pretvara najnovija znanstvena dostignuća u primjenjivo znanje, pomažući Europi i svijetu da ojačaju otpornost, osiguraju sigurnost i zaštite oceane za buduće generacije", naglašava glavni direktor francuskog nacionalnog centra za praćenje i prognoziranje oceana Mercator Ocean International (MOI) Pierre Bahurel.
Bolje razumijevanje promjena u oceanima može omogućiti donošenje informiranih odluka za zaštitu oceana, a s obzirom na to da najnovije Izvješće detaljno prikazuje promjene u globalnom oceanu i europskim regionalnim morima, s naglaskom na 2023. i 2024. godinu ključna poruka jest da je sve povezano: kada se ocean mijenja, mijenja se i sve što je s njim povezano - morski ekosustavi, društvo i gospodarstvo.
Barometar morske zvijezde
Promjene u oceanima već predstavljaju značajan gospodarski rizik. Primjerice, ubrzano zagrijavanje i zakiseljavanje posebno su izraženi u europskim morskim regijama u kojima je akvakultura važna gospodarska grana.
Morski toplinski valovi i dalje pogađaju regiju, a postaju učestaliji, intenzivniji i prostorno rasprostranjeniji. Godine 2024. ekstremni morski toplinski valovi zahvatili su zemlje u kojima 40 do 80 posto zaposlenih u plavoj ekonomiji ovisi o obalnom turizmu, upozorava se u Izvješću.
U izvješću je stoga predstavljen i Barometar morske zvijezde - nova inicijativa za praćenje oceana pokrenuta na Svjetski dan oceana, 8. lipnja. Barometar svake godine nudi vizualni prikaz složenog odnosa između ljudske aktivnosti i stanja oceana. Ovaj znanstveno utemeljeni pregled pomoći će u prijelazu od boljeg razumijevanja oceana prema konkretnim akcijama za ispunjavanje međunarodnih obveza, zaštitu obalnih zajednica i očuvanje zdravlja oceana budućnosti.
"Zaključci Izvješća o stanju oceana otkrivaju tešku, ali bitnu dijagnozu našeg oceana. Potvrđuje da trostruka planetarna kriza nije buduća prijetnja, već sadašnja realnost. To znači i da smo poduzeli prve potrebne korake jer su podaci temelj učinkovitog djelovanja. U skladu s inicijativom za promatranje oceana u okviru Pakta o oceanima koristimo moć europskog digitalnog blizanca oceana, koji se temelji na znanju o moru kao što su Copernicus Marine i EMODnet, kako bismo podatke pretvorili u predvidljivost, što nam omogućuje prelazak s promatranja na rješenje", naglašava povjerenik za ribarstvo i oceane Costas Kadis.
Sada možemo, dodaje, simulirati širenje invazivnih vrsta, predvidjeti utjecaj toplinskih valova na riblje stokove i testirati učinkovitost zaštićenih morskih područja prije njihove provedbe; "Ti su alati ključni za otporno i održivo plavo gospodarstvo. Ocean nam šalje jasan signal. Sada smo bolje opremljeni za odgovor."
